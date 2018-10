L’Ue stanzia 13 milioni di euro per le imprese: fondi per le Università di Messina, Enna e Malta

3 ottobre 2018 16:44

Le Università di Messina, Enna e Malta insieme per il progetto “I Know”

Le Università di Messina, Enna e Malta, insieme al Parco scientifico e tecnologico della Sicilia, fanno squadra per promuovere la nascita di imprese innovative. Dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale sono stati messi a disposizione 13 milioni di euro per il progetto “Interregional Key Networking for Open innovation empoWerment”, che prevede la creazione di un centro di servizi che aiuti la nascita e il potenziamento delle piccole e medie imprese. Particolare attenzione è rivolta a due ambiti strategici per le nuove realtà imprenditoriali, ovvero ambiente e qualità di vita. La società Arkimede è il partner operativo, che collabora con l’incubatore di imprese Unime “Innesta”. Dall’anno prossimo prenderanno il via appositi seminari rivolti agli studenti nelle varie sedi universitarie di Enna, Messina e Malta. Proprio a Malta il prossimo dieci ottobre verrà presentato il progetto.