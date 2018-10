12 ottobre 2018 18:51

Sospesa in via sperimentale la circolazione del tram a Messina nella giornata di domenica

Domenica prossima a Messina tram fermi. Il servizio verrà sostituito dalla linea bus 28. È quanto si legge in un comunicato della municipalizzata. Si tratta di una sospensione in via sperimentale, che servirà a far risparmiare alle casse di Atm dal momento che nei festivi il tram viaggia quasi vuoto.