Messina rischia di perdere lo stadio Franco Scoglio, ultimatum al Comune

26 ottobre 2018 11:09

L’amministrazione comunale di Messina ha sessanta giorni di tempo per completare l’iter previsto e mettere dunque a disposizione delle societa’ sportive Acr Messina e Ssd Citta’ di Messina la documentazione necessaria per l’agibilità dello stadio Franco Scoglio

Messina rischia di perdere il suo stadio. Nel corso della riunione della Commissione provinciale vigilanza locali pubblico spettacolo, convocata per esprimere il prescritto parere di agibilita’ per lo svolgimento delle partite di calcio, il proprietario dell’impianto intitolato a Franco Scoglio, cioe’ il Comune di Messina, non lo ha fornito. E’ cosi’ scattato l’ultimatum: l’amministrazione guidata da Cateno De Luca ha sessanta giorni di tempo per completare l’iter previsto e mettere dunque a disposizione delle societa’ sportive Acr Messina e Ssd Citta’ di Messina la documentazione necessaria. Per il medesimo periodo e’ stata concessa l’agibilita’, ma scaduto tale termine sara’ “assolutamente preclusa” la disputa di altre partite di calcio delle due societa’ cittadine nell’impianto sportivo.