Servizi sociali, la Cisl Messina incontra i lavoratori: “Raccontiamo la verità”

19 ottobre 2018 19:06

La Cisl Messina incontra i lavoratori dei servizi sociali: “fondi extra europei per salvaguardare posti e servizi”

“Un confronto schietto e leale sulla posizione assunta durante il dibattito con il sindaco Cateno De Luca sul SalvaMessina”. La Cisl incontra i lavoratori dei servizi sociali in una affollatissima e partecipata assemblea organizzata dal sindacato e dalla Cisl Funzione Pubblica per evidenziare tutti gli aspetti emersi al tavolo delle trattative. Alla presenza del segretario nazionale e reggente della Federazione messinese del Pubblico Impiego, Gigi Caracausi e del segretario generale della Cisl Messina, Tonino Genovese, è stato fatto il punto sulle strategie della Cisl finalizzate alla salvaguardia dei posti di lavoro.

“La posizione della Cisl va espressa, raccontata – hanno detto Gigi Caracausi e Tonino Genovese – Dire la verità è doveroso nei confronti dei lavoratori e necessario nel momento in cui si sono messe in giro tante voci dissonanti che hanno distorto la verità raccontando cose non vere. Il nostro obiettivo è quello di salvaguardare il diritto al lavoro e dei servizi sociali efficienti a questa città. Abbiamo deciso di spiegare tutto con chiarezza ai lavoratori per evitare che ci possano essere interpretazioni diverse”.