22 ottobre 2018 18:58

Serie D, scontri furiosi tra i tifosi del Messina e Bari nella zona degli imbarcaderi della Caronte

Caos totale nei pressi della Caronte per via di fuorisi scontri tra i tifosi del Messina di rientro dalla trasferta di Torre del Greco e quelli del Bari, reduci dal viaggio da Marsala. Il bilancio è di alcuni feriti lievi e danneggiamenti ai tornelli degli imbarcaderi. Sulla vicenda starebbe indagando la polizia, che intanto ha acquisito i filmati delle telecamere per l’identificazione dei tifosi.