Messina, al via gli interventi di scerbatura: limitazioni alla viabilità

25 ottobre 2018 15:29

Da venerdì a sabato limitazioni alla vibialità per gli interventi di scerbatura e pulizia di MessinaServizi

Per consentire alla MessinaServizi Bene Comune interventi di scerbatura e pulizia dei margini delle carreggiate che saranno effettuati nella fascia oraria 21 – 4, saranno istituite limitazioni viarie in alcune vie cittadine. Pertanto vigerà il divieto di sosta, con rimozione coatta, venerdì 26 e sabato 27, lungo la via che costeggia villa Dante (piazza Dante Alighieri); martedì 30, su ambo i lati del vicolo San Cosimo alto, nel tratto compreso tra il mercato comunale Vascone e l’incrocio della strada nuova di via del Santo; venerdì 9 novembre, su entrambi i sensi di marcia lungo lo spartitraffico del viale Europa da via La Farina alla rotonda Zaera; sabato 10 novembre, ambo i lati lungo lo spartitraffico del viale Europa, dalla rotonda Zaera al viale Italia.