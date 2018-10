De Luca, il doppio incarico e la manovra “lacrime e sangue” per Messina. Picciolo: “Adesso il sindaco dovrà confrontarsi con noi”

18 ottobre 2018 11:33

Messina, Picciolo: “da ora in avanti dovremo far emergere il nostro modello di sviluppo del Territorio e su quel modello il Sig Sindaco Cateno dovrà confrontarsi, se vorrà mantenere con Noi un dialogo proficuo”

“Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi!”Gv 16,1- 4

Anche Gesù aveva predetto che sarebbero venuti tempi in cui le divisioni e l’odio avrebbero destato scandalo sociale.

Ora, con le giuste ed ovvie differenze, perché vi “scandalizzate” se De Luca può scegliere di restare con il doppio Incarico di Sindaco e Deputato? Voi, potendo, cosa avreste fatto? Vi sareste consegnati, anima e core, ad un Consiglio di non vostra appartenenza che dovrà approvare entro Novembre un piano di Riequilibrio definito “lacrime e sangue” e che potrà essere solo ritoccato in qualche punto cruciale, rinunciando alla vostra forza granitica legata alla possibilità di salutare tutti, in caso di forzature particolari, e ritornare a fare il Deputato Regionale? Penso proprio di no! Forse qualcuno superficialmente aveva sottovalutato il Sig Sindaco Cateno… e forse quello stesso qualcuno si renderà conto che da ora in avanti bisognerà lavorare punto per punto alla elaborazione di un Piano di Riequilibrio che ci consenta di risanare le finanze senza farsi prendere la mano da “fiumi di parole” (mi auguro dalla prossima volta nel rispetto dei tempi del Regolamento!!!) che, pur nella loro drammaticità, non ci debbono far dimenticare, almeno a Sicilia Futura, che rappresentiamo un Movimento di Opposizione. Costruttiva si, certo! Però da ora in avanti dovremo innanzi tutto far emergere il nostro modello di sviluppo del Territorio e su quel modello il Sig Sindaco Cateno dovrà confrontarsi se vorrà mantenere con Noi un dialogo proficuo. Ecco perché io non mi “scandalizzo” per nulla ed anzi auguro a De Luca nel doppio ruolo un Buon Lavoro!”- è quanto dichiara il segretario regionale di Sicilia Futura Beppe Picciolo.