Messina, dimissioni De Luca. Picciolo: “Caro Sindaco, basta con gli atteggiamenti di sfida e i mega comizi”

21 ottobre 2018 11:30

Messina, Picciolo su De Luca: “La popolarità e’ troppo importante per sciuparla con ripetuti atteggiamenti di sfida”

“Non vorrei che anche De Luca dovesse dotarsi della Macchina del Tempo per tornare indietro e non ripetere qualche erroraccio! Renzi in grande auge, per la sua cocciutaggine, si è ridotto quasi al silenzio! Ed e’ tutt’oggi una delle migliori espressioni politiche del paese! Ma al Paese al momento non garba ! In futuro si vedrà ! Cateno, al pari, riempie le piazze ed arringa alle folle! Ma forse arringa troppo adesso? Forse dovrebbe amministrare più in silenzio ? Forse dovrebbe pensare ai suoi dipendenti tutti con maggior affetto e non solo in termini di bilancio? Forse…si!” È il commento del segretario regionale di Sicilia Futura Picciolo, reduce dalla Leopolda.

Nelle parole di Picciolo anche una riflessione sulla classe dirigente del PD: “Ritorno al Futuro era il tema! Ovvero, avendo la famosa macchina del tempo, si potrebbe tornare indietro e, probabilmente, correggere tanti, troppi, errori nella gestione in primis del Partito, “abbandonato” durante i cinque anni di Governo, e poi nei rapporti con i cittadini, in particolare del nostro Sud, che si sono sentiti, al di là dei Patti e dei finanziamenti, a dir poco trascurati dalla classe dirigente del PD! Certo sarebbe bello poter tornare indietro e rimediare! Ma non si può ! Però si può ricostruire: ricostruire il rapporto con la gente, tornare nelle piazze, dare davvero una nuova linea politica al PD che sia capace di aggregare tutte le anime moderate di sinistra e di centro che oggi non sono in alcun modo rappresentate. È difficile riconquistarsi la fiducia dei cittadini una volta persa!”.

“Ma ci dobbiamo provare parlando con onesta’ , competenza e lealta’. Se non si intraprenderà questa strada vera di cambiamento radicale del modo di fare politica non ci sarà una nuova occasione di Ritornare dal Futuro perché si troverebbero solo i reperti archeologici del PD. Sicilia Futura ha detto, mio tramite , tutto ciò a voce alta ed a chi, oggi, può dare la sterzata giusta…ed attende la risposta giusta in Sicilia e nel Paese! Il tempo scorre inesorabile ed i nuovi entusiasmi, accesi forse dalla altrui mediocrità , rischiano di spegnersi rapidamente! Ai nostri giovani, ai nostri amici ed ai nostri militanti piacciono i fatti e non i propositi! Non dovremo credo attendere più di qualche settimana! Staremo a vedere se il nuovo Soggetto politico, al di là del nome, rappresenterà a pieno le nostre istanze, superando ormai lo stereotipo del Renzismo, divenuto quasi una prigione per lo stesso Renzi, ed allargando il fronte politico ad un contributo plurale e democratico di tutti i nuovi “ azionisti “.

Da Picciolo anche un ulteriore monito al sindaco di Messina, che stasera terrà l’ennesimo comizio, in cui spiegherà alla città il Salva Messina e le ragioni delle dimissioni da sindaco se verrà dichiarato il dissesto: “La popolarità e’ troppo importante per sciuparla con ripetuti atteggiamenti di sfida! Renzi docet ! Poi ti giri intorno e…! Da tuo osservatore attento e , vorrei dire si oggi se vuoi, anche amichevole ti prego: basta arringhe , mega comizi o dimissioni ! La gente ti sarà davvero grata per il grande lavoro che hai messo in campo ma ricorda che non basta! Ci vuole moderazione e dialogo con le forze sociali e con le forze politiche che dovranno accompagnarti in questa impresa ! Altrimenti non c’è Futuro! Riflettici! “