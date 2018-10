Pedaggio Ponte Gallo (Me), Biancuzzo non si arrende: “Voglio parlare con De Luca”

26 ottobre 2018 14:01

Il consigliere della VI Circoscrizione chiede di incontrare sindaco e vicesindaco di Messina: “Stop al pedaggio più caro d’Italia”

Continua la battaglia Mario Biancuzzo per l’eliminazione del casello di Ponte Gallo a Messina. Dopo aver raccolto migliaia di firme, scritto alla Regione e al Governo il consigliere della VI Circoscrizione chiede di poter incontrare il sindaco e il vicesindaco di Messina per illustrare di persona le motivazioni della sua proposta. Biancuzzo torna alla carica, ecco cosa ha scritto al sindaco De Luca e al vicesindaco Mondello:

“Chiedo un incontro per poter illustrare personalmente le motivazioni e l’utilità di procedere immediatamente alla eliminazione del pagamento del pedaggio all’uscita ed all’entrata presso la bretella tangenziale di Ponte Gallo che chiamano ingannevolmente Villafranca. Non ritengo giusto che ci sia una ingiustificata ed assurda discriminazione tra la popolazione residente a sud che hanno goduto da anni del beneficio dell’abolizione del pedaggio sulla tangenziale e la popolazione della zona nord costretta a pagare il relativo pedaggio a Ponte Gallo svincolo ricadente nello stesso Comune di Messina. Mi corre l’obbligo precisare che, 9380 cittadini chiedono con forza democraticamente attraverso una petizione, promossa dallo scrivente, l’eliminazione di un pedaggio più caro d’Italia. Infatti per compiere circa 6 km bisogna sborsare 1 euro e 20 centesimi per entrare ed uscire e viene rilasciato, a richiesta, uno scontrino ingannevole con la dicitura Villafranca. Ricordo inoltre che l’autostrada Messina Palermo denominata A 20 è cofinanziata dalla Comunità Europea“.