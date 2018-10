Messina: a Palazzo Zanca l’ottantaquattrenne Alpino e Paracadutista Alessandro Belliere

14 ottobre 2018 16:40

A Palazzo Zanca di Messina, il saluto di benvenuto da parte del Sindaco all’ottantaquattrenne Alpino e Paracadutista Alessandro Bellière. Arriverà in mattina dopo aver attraversato a piedi l’Italia e la Sardegna

Nella mattinata del 15 ottobre giungerà finalmente a Messina l’ottantaquattrenne Alpino e Paracadutista Alessandro Bellière, che dopo aver attraversato a piedi l’Italia, Sardegna compresa, si accinge a proseguire in Sicilia il suo lungo e impegnativo viaggio, iniziato il 28 maggio scorso con la partenza da Genova e che si concluderà a Palermo il 24 ottobre, giorno del suo ottantacinquesimo compleanno. Al suo arrivo nella città peloritana sarà accolto da una rappresentanza dei paracadutisti messinesi dell’ANPd’I, del Gruppo Alpini e della Cavalleria, che lo accompagneranno nella Caserma del V° Reggimento Fanteria “Aosta” per il saluto alla Bandiera di Guerra ed incontrare i giovani militari volontari ai quali si rivolgerà per promuovere lo sport, uno stile di vita sano ed un atteggiamento sempre positivo nei confronti della vita, che consentono di invecchiare bene e di sconfiggere i limiti dell’età anagrafica.

Alle ore 12,00 Alessandro Bellière si recherà a Palazzo Zanca, dove riceverà il saluto di benvenuto dall’Assessore allo Sport Scattareggia e, impegni permettendo, dal Sindaco De Luca. Nel pomeriggio il “sempre giovane” Alessandro si dedicherà a visitare qualcuna delle più importanti attrattive storico-paesaggistiche della città. Bellière è alla sua “Quinta Sfida”, con all’attivo ben 16.000 chilometri effettuati nelle quattro imprese precedenti, e con l’arrivo a Palermo totalizzerà oltre 20.000 chilometri percorsi a piedi.