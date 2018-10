Messina: nella Chiesa di San Giovanni di Malta la presentazione dei libri “Odissea nella steppa” e “Giararub”

11 ottobre 2018 19:48

A Messina la Compagnia di San Placido e l’Associazione “Hic et Nunc” presentano i libri di Francesco Cuva

Venerdì 12 ottobre alle ore 18.00 presso la Chiesa di San Giovanni di Malta a Messina l’Associazione AURA, la Compagnia di San Placido e l’Associazione “Hic et Nunc” presentano i libri: “Odissea nella steppa” e “Giarabub”. Interverrà l’autore prof. Francesco Cuva.

Nei libri “Odissea nella steppa” e “Giarabub” il professor Francesco Cuva racconta alcuni episodi vissuti da soldati siciliani in Russia e in Libia durante la seconda guerra mondiale. La disastrosa campagna di Russia per i soldati italiani e la strenua difesa dell’oasi di Giarabub rimandano ai nostri giorni il sacrificio di giovani vite che non si risparmiarono nella difesa della propria patria. Mossi da alti ideali i soldati italiani portarono a termine con grande abnegazione e obbedienza il compito loro assegnato e anche da prigionieri non rinnegarono mai la loro appartenenza all’Italia.