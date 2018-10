Messina, al via la Festa della Madonna del Rosario: sabato la Notte Bianca in via Manzoni

4 ottobre 2018 16:29

Messina rende omaggio alla Madonna del Santo Rosario: si inizia sabato con la Notte Bianca in via Manzoni

Il quartiere del Dazio e la città di Messina si appresta a rendere omaggio alla Madonna del Santo Rosario attraverso la festa e la processione organizzata dalla Parrocchia di San Domenico al Dazio. Tra gli eventi organizzati in occasione dei festeggiamenti, la Notte Bianca sabato sera a partire dalle ore 20.00 in via Manzoni nel tratto compreso tra la via Conte di Torino e il Viale Regina Elena. Durante la serata si esibiranno delle scuole di danza e canto, ci sarà l’esposizione di vespe e auto d’epoca e l’esposizione da parte di hobbisti,creativi e pittori, all’interno del cortile parrocchiale sarà allestito lo street food. Domenica 7 Ottobre i festeggiamenti, ore 11.00 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Padre Giovanni Maria Matera Promotore della Predicazione e Responsabile dell’Opera Domenicana Pellegrinaggi, ore 12.00 Supplica alla Madonna di Pompei. Nel Pomeriggio alle ore 16.30 inizio della processione per le vie del quartiere.