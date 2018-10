“Messina Nonviolenta”: domani un flash mob itinerante in città

1 ottobre 2018 17:49

Domani a Messina un flash mob contro la violenza, è il primo degli eventi in programma che culmineranno con la Tenda della Pace a Piazza Duomo

Domani 2 ottobre si svolgerà il flash mob itinerante “Messina Nonviolenta”, primo evento del programma che culminerà il 19 e 20 ottobre con la Tenda della Pace a Piazza Duomo. Di seguito la nota stampa trasmessa dalle associazioni aderenti a La Tenda della Pace e della Nonviolenza:

“Siamo gruppi, associazioni, movimenti, comunità, religioni, singoli cittadini, provenienti da percorsi e da esperienze diverse di tipo politico, culturale, di variegato impegno civile e desiderosi che queste differenze imparino ad incontrarsi, conoscersi e dialogare.

Percepiamo l’emergenza rappresentata dalle guerre, dalla violenza, a partire da quella domestica fino quella sociale; temiamo l’affermarsi di un senso comune infarcito di razzismo, xenofobia, cinismo, disumanità; guardiamo angosciati alla crescita delle povertà, delle ingiustizie, la negazione e il disprezzo della dignità e dei diritti umani; osserviamo il dramma delle migrazioni, di milioni di esseri umani in fuga; sentiamo l’urgenza di dare voce a parole e gesti di Pace e Nonviolenza.

In questo spirito abbiamo deciso di iniziare questo percorso nel giorno simbolico della Giornata internazionale della Nonviolenza.

I concentramenti si terranno davanti a luoghi significativi e simbolici della nostra città – una scuola, il carcere di Gazzi, le baracche, un ospedale, la zona falcata, un luogo di cultura, il tribunale, la prefettura, il municipio, piazza Duomo – per riflettere sulla violenza che c’è dentro la negazione dei diritti, nel rapporto tra esseri umani e tra esseri umani e ambiente, e sostenere l’idea e la pratica del rispetto reciproco e delle relazioni nonviolente nella nostra città, nella nostra società”.

Orari e luoghi degli appuntamenti:

11.30 Fondo Fucile pressi Oratorio S.Luigi Guanella

12.15 Viale Gazzi, pressi entrata Policlinico

13.00 Via Consolare Valeria, nelle vicinanze del Carcere di Gazzi

13.45 Viale Gazzi, Istituto Minutoli – Quasimodo

14.30 Zona retrostante Stazione FS pressi “Cittadella”

16.00 Via Garibaldi, pressi Fontana del Nettuno/Prefettura

16.45 Via Garibaldi, pressi Teatro Vittorio Emanuele

17.15 Piazza Unione Europea

18.00 Via T. Cannizzaro, pressi Università Centrale/Tribunale

18.30 Piazza Duomo

Info al 3478851297 o su fb: https://www.facebook.com/events/528329474286051/?ti=cl)