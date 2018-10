Messina: continua la scalata della scuderia Nebrosport, i rossoblu alla Luzzi-Sambucina

4 ottobre 2018 10:57

Messina: la scuderia Nebrosport alla Luzzi-Sambucina per l’ultima tappa del Campionato Italiano Velocità Montagna

Giorni molto frenetici per la scuderia Nebrosport che continua la scalata verso gli ultimi impegni di fine stagione. Il fitto calendario del sodalizio santangiolese, vedrà impegnati i colori rossoblu nella 23esima edizione della Cronoscalata Luzzi-Sambucina.

L’evento, organizzato dalla Cosenza Corse, sarà valido per il Campionato Italiano Velocità Montagna e Trofeo Italiano Velocità Montagna e coinvolgerà i tanti appassionati nel fine settimana del 5-6-7 ottobre 2018.

Per la scuderia Nebrosport, tra le numerose Racing Start in classe RSD 2.0 sarà allo start il Torrese Salvatore Scibilia su Alfa Romeo 147 JTD. Il driver vorrà subito mettersi alle spalle lo sfortunato appuntamento precedente in quel di Giarre e ripartire con un risultato positivo a Luzzi.