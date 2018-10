Messina, al Museo regionale partecipa alla Giornata F@mu [INFO UTILI]

9 ottobre 2018 11:57

Il Museo di Messina partecipa alla Giornata F@mu, domenica ingresso gratuito per bambini e studenti fino ai 18 anni e per le categorie agevolate

Come condiviso dal Dipartimento Regionale Beni Culturali e della Identità siciliana e visto il successo delle pregresse edizioni, il MuMe, Museo Interdisciplinare Regionale di Messina parteciperà anche alla edizione 2018 della Giornata F@MU, Giornata Nazionale delle famiglie al Museo, promossa dal MIBACT.

Domenica 14 ottobre, dalle 10.00 alle 12.30 (chiusura cancelli ore 13,00) si svolgerà infatti nella struttura di Viale della Libertà, sito d’eccellenza del Polo Regionale di Messina, diretto da Caterina Di Giacomo, la Giornata F@Mu – Famiglie al Museo 2018, quest’anno dedicata al tema “Piccolo ma prezioso”.

La manifestazione, curata dai funzionari della struttura Elena Ascenti, Giovanna Famà, Agostino Giuliano, Giusy Larinà, Alessandra Migliorato e Donatella Spagnolo, risponde alla mission, prioritaria fra gli obiettivi museali, di stimolare le giovani generazioni alla conoscenza del patrimonio storico artistico della città creando opportunità di fidelizzazione del Museo.

Saranno presentate alcune opere “piccole ma preziose” dislocate lungo il percorso: la tavoletta bifacciale di Antonello da Messina, appena rientrata dalla mostra di Castello Ursino a Catania, il reliquiario in legno dorato di scuola calamecchiana, che documenta il culto leggendario di Santa Margherita di Antiochia, esposto per la prima volta, le due Corone (sec. XVII) di argento dorato e gioielli antichi incastonati, che un tempo impreziosivano il mosaico della Madonna della Ciambretta e infine lo Stipo in ebano, palissandro e avorio, dai cassettini del quale saranno svelati inediti minuscoli, manufatti.

A conclusione della giornata, i bambini potranno realizzare un disegno ispirato all’esperienza vissuta o ad un’opera a scelta del Museo, con la possibilità di partecipare al concorso nazionale a premi organizzato dal F@Mu.

Per partecipare all’iniziativa (10.00-12.30), è necessaria la prenotazione al numero 090361292/93 (ore ufficio) o per email: urpmuseome@regione.sicilia.it ; polomuseale.me@regione.sicilia.it.

Ingresso gratuito per bambini e studenti fino ai 18 anni e per le categorie agevolate previste dalla normativa vigente.