Un’altra tragedia colpisce la famiglia Messina: si è spenta la zia di Raniero e Francesco, i fratellini morti nel rogo di via dei Mille

Messina, morta 44enne: la donna era la zia dei fratellini morti nell’incendio di via dei Mille e la titolare di un noto negozio in centro città

Ancora un’altra copisce la famiglia Messina. Dopo il devastante incendio di via dei Mille dello scorso 15 giugno, in cui hanno perso la vita i fratellini Francesco Filippo e Raniero, ieri notte si è spenta a soli 44 anni, Mariagrazia Messina. La donna era la sorella di Gianmarco Messina, padre dei due bimbi. Mariagrazia era inoltre la titolare del noto negozio Vogue in centro città: ieri notte ha accusato un malore mentre era in casa e sarebbe deceduta dopo l’arrivo dei soccorsi . Ignote al momento le cause del decesso, anche se con tutta probabilità potrebbe trattarsi di infarto.