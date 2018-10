30 ottobre 2018 18:12

Bimba di Palermo ricoverata al Policlinico di Messina: gli esami del Dna escludono che si tratti di meningite

Buone notizie dal Policlinico di Messina per la bimba palermitana ricoverata per una sospetta meningite. La piccola di 6 anni, aveva accusato un malore lo scorso venerdì ed era stata trasportata in ospedale a Palermo dai genitori. I medici avevo quindi disposto il trasferimento al Policlinico di Messina, dove era stata ricoverata in prognosi riservata. Gli esami del Dna condotti sulla piccola escludono il rischio di infezione da meningite.