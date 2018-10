Messina, la scuola Salvo d’Acquisto senza aule: le lezioni si fanno nel seminterrato 

5 ottobre 2018 13:27

A Messina studenti costretti a fare lezione nel seminterrato: Gioveni sollecita l’Amministrazione a trovare una soluzione

A Messina gli alunni fanno lezione nei seminterrati. Succede nel villaggio Unrra, dove la dirigente dell’Istituto Salvo D’Acquisto si è trovata costretta ad adibire i locali sotterranei ad aule dove, a turno, i piccoli studenti possano svolgere le lezioni. Per ovviare alle carenza di aule, durante lo scorso anno scolastico alcune classi dell’Istituto erano state ospitate nei locali della vicina parrocchia, ma da quest’anno, dal momento che il Comune ha più pagato il canone d’affitto, la dirigente ha dovuto far fronte all’emergenza utilizzando ogni spazio disponibile del plesso. Una situazione surreale di fronte alla quale sono più che legittime le lamentele dei genitori dei piccoli alunni: i locali del seminterrato sono suddivisi con tende divisorie, la cui efficacia, soprattutto per quel che riguarda l’insonorizzazione acustica, è comprensibilmente pari a zero. Il consigliere Gioveni, facendosi portavoce dei genitori, chiede un impegno preciso ed urgente da parte del sindaco De Luca e dell’assessore alla pubblica istruzione Trimarchi, affinché risolvano questa deficitaria condizione logistica e ambientale della scolaresca del plesso. Gioveni chiede che in tempi celeri si ponga in essere un’adeguata soluzione alternativa, che possa dare dignità al diritto allo studio di questi bambini.