Messina: la Terza Circoscrizione incontra l’Atm

10 ottobre 2018 18:58

Messina, la Terza Circoscrizione incontrerà i vertici Atm per discutere sui disagi riscontrati nel quartiere

Domani 11 ottobre alle ore 15:30 la IV Commissione Consiliare della Terza Circoscrizione incontrerà i vertici dell’ATM, Presidente, Direttore Generale e l’Ing. Russo per discutere sui notevoli disagi che i cittadini del Terzo Quartiere e non solo hanno avuto nel utilizzare i mezzi pubblici da quando è stato messo in atto il nuovo piano.

Intere zone sono state tagliate fuori e durante questo importante incontro si cercherà di trovare valide soluzioni alternative; Cataratti, Bisconte Camaro, sono state tagliate fuori dalla zona del mercato Vascone e dimenticando che spesso i mezzi pubblici sono utilizzati da anziani che vanno a fare la spesa.

Mancano i collegamenti tra Vill. Aldisio e Fondo Fucile dove insistono due scuole.

Numerosi problemi per gli abitanti di via Nocera che a causa della ristrutturazione della scuola di Bisconte non sanno come raggiungere la lontana scuola La Pira.

In notevoli difficoltà ci sono anche gli abitanti di San filippo e Baglio che sono costretti, a causa del mancato

posizionamento di due semafori a Piano Stella, a fare giri lunghissimi per recarsi a scuola.

Si chiederà di venire incontro alle richieste dei consiglieri e dei cittadini, sperando che si possano trovare soluzioni immediate.