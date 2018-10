20 ottobre 2018 16:40

Messina: cerimonia di inaugurazione del pianoforte a mezza coda, ecco le parole del pro. Vincenzo Adamo

“Umanizzare significa trasformare il tempo di attesa in incontro, il silenzio in armonia, una giornata come tante in un momento di serenità e condivisione da ricordare. Nel fluire della musica le paure, i dubbi, l’inquietudine lasciano spazio a tante emozioni, che danno colore e calore e uniscono insieme pazienti, familiari e operatori sanitari in un unico abbraccio di speranza”. Parole commosse quelle che il prof. Vincenzo Adamo, direttore dell’Unita operativa complessa di oncologia medica dell’Azienda ospedaliera “Papardo”, ha rivolto lo scorso 18 ottobre ai presenti, in occasione dell’inaugurazione del pianoforte a mezza coda che l’ASSO, la Onlus che si occupa di perseguire finalità di solidarietà sociale nel settore oncologico, della quale Adamo è il presidente. Alla cerimonia erano presenti il commissario straordinario dell’Azienda, Paolo La Paglia, che sin da suo insediamento ha voluto sostenere l’impegno umano oltre che professionale dell’Unità di oncologia, fiore all’occhiello della sanità locale e punto di riferimento per tanti malati provenienti dalla Sicilia e dal Sud Italia e padre Francesco Gullo, cappellano dell’ospedale e direttore dell’ufficio diocesano di pastorale familiare che ha guidato un momento di preghiera prima d’impartire la benedizione. La mattinata è stata impreziosita dal concerto del tenore Davide Benigno accompagnato al pianoforte – collocato nello spazio antistante il Day Hospital del reparto – dal maestro Grazia Maria Spuria, direttore artistico dell’Accademia Filarmonica che patrocina l’evento, eseguirà alcune arie di Puccini, Verdi, Chopin, Lehàr e Gastaldon.

L’ASSO, Associazione Siciliana per il Sostegno Oncologico è una ONLUS che si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore oncologico, promuovere e salvaguardare il diritto alla salute, valorizzare i bisogni e le attitudini del malato oncologico, promuovere l’assistenza e il sostegno psicologico di malati e lungo-viventi oncologici, sensibilizzare a una maggiore partecipazione ai problemi attinenti il recupero fisico e psicologico dei malati di cancro, promuovere attività educativo-divulgative pertinenti alla prevenzione oncologica, coinvolgere le istituzioni politiche, amministrative e sanitarie al fine di migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da dette patologie e favorendone lo studio, la ricerca e la divulgazione scientifica. Federata con la FAVO (Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia), oltre all’intensa attività sul territorio locale, ASSO è riconosciuta a livello nazionale, grazie all’impegno assunto dal presidente il prof. VINCENZO ADAMO, ordinario di oncologia medica dell’Università degli Studi di Messina e direttore dell’Unità operativa di Oncologia medica dell’Azienda Ospedaliera “Papardo” di Messina.