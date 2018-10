6 ottobre 2018 11:10

Messina: controlli dei Carabinieri in materia di scommesse e gioco d’azzardo, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, un 32enne di Termini Imerese

I Carabinieri della Compagnia di Mistretta, con l’ausilio di personale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Palermo, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, un 32enne di Termini Imerese, titolare di un “internet point” a Mistretta per i reati do “gioco d’azzardo aggravato ed esercizio abusivo di attività di gioco e di scommesse”.

I Carabinieri e gli uomini dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, a conclusione di un’attività ispettiva condotta nell’ambito della prevenzione e repressione dei reati in materia di gioco d’azzardo, hanno accertato che l’uomo, senza le autorizzazioni previste dalle Leggi di Pubblica Sicurezza, aveva installato presso il suo locale dei computer, mediante i quali era possibile scommettere, con premi fino a 10mila euro, su eventi sportivi virtuali che simulano competizioni di motociclismo, partite calcio, corse di cavalli o cani. A carico dell’uomo sono state anche elevate 4 sanzioni amministrative e tributarie, per violazioni delle norme sulle scommesse, per un importo totale di euro 76.000,00 e si è proceduto al sequestro penale di 2 monitor, un P.C. ed un modem router ed al sequestro amministrativo di ulteriori 5 P.C..