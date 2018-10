Messina, Stadio San Filippo. L’Amministrazione: “Nessuna inadempienza di Palazzo Zanca”

25 ottobre 2018 17:51

Messina. Apertura al pubblico del Franco Scoglio, le precisazioni dell’Amministrazione: “L’ultima richiesta per la Scia risale ad ottobre 2017”

In merito a notizie stampa sull’apertura al pubblico dello stadio Franco Scoglio, l’Amministrazione comunale solleva il Comune da qualsiasi responsabilità. “Non essendo mai stata chiesta prima la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) alla nostra Amministrazione comunale in quanto l’ultima richiesta risale ad ottobre 2017- si legge in una nota di Palazzo Zanca- la Prefettura di Messina ha concesso trenta giorni di tempo per esibire la documentazione necessaria da trasmettere al Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Messina, al fine di permettere all’ACR Messina di completare le procedure per ottenere la SCIA entro i termini di sessanta giorni. L’Amministrazione comunale da subito si è resa disponibile a fornire gli atti e in tal senso ha già provveduto ad attivare i propri uffici tecnici”.