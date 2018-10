Messina: l’ex Polveriera di Campo Italia potrebbe diventare un ricovero per animali

17 ottobre 2018 18:05

L’ex Polveriera di Campo Italia a Messina potrebbe essere utilizzata come primo ricovero per animali

A margine dell’incontro che si è tenuto oggi tra il sindaco, il vicesindaco, l’assessore Minutoli e l’ing. Giusto Santoro dell’Agenzia del Demanio, oltre alle questioni legate al Palagiustizia, si è discusso di tutta una serie di questioni legate all’Agenzia del Demanio quali il sistema di fortificazioni della città di Messina, il Palazzo Reale in prossimità della Dogana e altri manufatti che sono parte del patrimonio dell’Agenzia del Demanio, ma in utilizzo al Comune . Si è manifestata da subito l’intenzione di riattivare tutte le procedure strumentali o comunque sinergiche a quelle del programma dell’Amministrazione comunale e nello specifico il sistema di fortificazioni da legare ad un percorso sia turistico che sportivo, mentre per quanto riguarda il Palazzo Reale da collegare a tutto ciò che sarà il sistema del waterfront e un’altra serie di immobili da utilizzare per funzioni specifiche. Precisamente si è parlato dell’ex Polveriera di Campo Italia, dove potrebbe essere allocato un primo ricovero per animali e insieme all’assessore Minutoli si è discusso di predisporre una dettagliata relazione per l’utilizzo di tali aree che poi potranno essere utili per le finalità discusse.