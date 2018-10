Messina: Dottorato Honoris Causa in Giurisprudenza al professor Andrea Romano

5 ottobre 2018 12:26

Nei giorni scorsi, il prof. Andrea Romano, ex Decano dell’Ateneo peloritano, è stato insignito del Dottorato Honoris Causa in Giurisprudenza dall’USAL, Universidad del Salvador (Buenos Aires Argentina).

Molteplici le motivazioni che hanno indotto l’Honorable Consejo SUperior dell’Universidad del Salvador di Buenos Aires a conferire il prestigioso riconoscimento: lo sviluppo di una proficua esperienza di insegnamento e di ricerca nella Storia del diritto; la partecipazione attiva all’interno di Enti e organizzazioni scientifiche di carattere internazionale; le qualità scientifiche ampiamente riconosciute da altre Università (Danzica, Cordoba, Mariupol e Jaun Carlos di Madrid); le importanti pubblicazioni nel settore della Storia del diritto e delle Istituzioni.

Di fronte ad un’affollata platea, il prof. Romano ha tenuto una lectio magistralis intitolata “Su un progetto di Sant’Ignazio di Loyola: la fondazione del Messanense Studium Generale”. Contestualmente, la scelta dell’argomento è stata determinata dalla circostanza che l’Università Sud-Americana è un Ateneo gesuita.

Ordinario di Storia del diritto italiano dal 1980 e di Storia delle Istituzioni Politiche dal 2000, è stato professore incaricato diStoria del diritto moderno e contemporaneo, presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUISS (Libera Università Italiana di Scienze Sociali “Guido Carli”) di Roma, 2004-2008. In carriera ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità presso l’Università di Messina, rivestendo anche la carica di Preside della Facoltà di Scienze Politiche (dal 1991 al 1998 e dal 2004 al 2012). Dal 1993 al 1998, è stato vicepresidente della Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Scienze Politiche.

Dal 1995 è componente del Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane (Bologna), e dal 1996 vice presidente del medesimo. Dal mese di settembre 2012, e fino al mese di giugno 2018 è stato anche presidente dell’AISIP, Associazione Italiana di Storia delle Istituzioni Politiche.

Socio di associazioni ed istituti internazionali, il prof. Romano è autore di 6 monografie e di oltre 180 saggi scientifici, editi in Italia e all’estero. Medaglia d’oro del Senato Accademico dell’Università di Danzica, nel 1998 è stato insignito del Dottorato Honoris Causa in Scienze sociali dalla medesima Università. In carriera vanta ulteriori Dottorati Honoris Causa: in Scienze Umane, dall’Università di Mariupol, nel 2009; dall’ Universidad “Rey Juan Carlos” di Madrid, nel 2013. Dal 2014, vanta la qualifica di “Profesor honorario de la Universidad internacional de Andalucia”.