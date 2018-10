Messina, dalla Regione 5 milioni di euro per valorizzare la dorsale dei Nebrodi

3 ottobre 2018 20:13

5 milioni di euro per preservare e valorizzare la Dorsale dei Nebrodi

Da Floresta a Mistretta (Me): 64 km di sentieri della Dorsale dei Nebrodi da valorizzare preservando l’integrità storico culturale del territorio e nel rispetto della biodiversità. È questo, in sintesi, il progetto finanziato dalla Regione con 5 milioni di euro e che riguarderà i tratti di Portella Mitta – Portella Femmina Morta – Serra Merio. Il progetto è stato predisposto dal Parco dei Nebrodi ed è già stato trasmesso all’Ufficio gare (Urega) di Messina per la procedura di affidamento dei lavori. Gli interventi- assicura il presidente Musumeci- riguarderanno un percorso già esistente e da riqualificare: “Saranno interventi senza impatto ambientale e che si integreranno perfettamente con l’habitat circostante. Vogliamo rendere più fruibili scenari naturali, pressoché incontaminati, sviluppando nuovi segmenti di turismo, sempre più richiesti dalla clientela“. Gli interventi sono finanziati dall’assessorato regionale del Territorio e ambiente, d’intesa con i Parchi regionali, l’Azienda foreste demaniali e il Club alpino.