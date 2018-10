Messina, De Luca resta sindaco e deputato regionale: ecco perché

16 ottobre 2018 21:04

Ars in paralisi: De Luca resta sindaco di Messina e deputato regionale

Cateno De Luca resta sindaco di Messina e deputato regionale all’Ars, nonostante le due cariche siano incompatibili. La Commissione verifica poteri dell’Ars non può essere costituita, perché molti deputati sono destinatari di ricorsi elettorali ancora in corso, lo rileva il presidente Micciché, che commenta: “Non possono essere componenti della commissione verifica poteri i deputati sottoposti a ricorso elettorale, che sono in questo parlamento tantissimi, compreso il sottoscritto e tutti quelli che erano nel listino di Musumeci oltre a tutti quelli del M5s. Il mio orientamento e’ di attendere dunque il pronunciamento del Cga che comunichi l’esito dei ricorsi, prima di comporre la commissione, in ogni caso convochero’ il Consiglio di presidenza per discutere con i colleghi cosa fare“.