Le casse di Messina in rosso: disastro Atm, buchi esorbitanti. De Luca: “Racconterò tutto in Procura”

8 ottobre 2018 12:09

Il sindaco di Messina: “Situazione disastrosa, grazie di cuore a chi ha guidato Palazzo Zanca prima di noi”

Confronto a oltranza ieri tra De Luca e i consiglieri comunali. Il sindaco di Messina ha viscerato davanti al civico consesso la situazione economica finanziaria del Comune, delle partecipate e le strategie del piano Salva Messina. La situazione delle casse di Palazzo Zanca per De Luca è disastrosa: “circa 30 milioni di euro di nuovi debiti prodotti dal 2014 ad oggi che si aggiungono agli oltre 400 milioni di euro di debiti prodotti al 31 dicembre 2013 e che fanno parte del piano di riequilibrio pluriennale in corso di rimodulazione. La situazione è drammatica perche’ i nuovi debiti dal 2014 in poi vanno onorati subito con le risorse del bilancio comunale. Grazie di cuore a chi ha guidato Palazzo Zanca prima di noi!”- commenta il sindaco.

Preoccupante per De Luca anche la parte di Atm. Il sindaco ha denunciato un buco che si aggira dai 10 ai 17 milioni, che non consentirebbe di chiudere in pareggio il bilancio 2018 dell’Atm. De Luca ha annunciato di voler sottoporre il caso all’attenzione della Procura.

Intanto nella giornata di oggi è stata convocato dalle ore 11 alle 17, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, il confronto con le parti sociali. Nel corso della riunione il primo cittadino illustrerà la relazione di inizio mandato e le strategie di riorganizzazione e rilancio del Comune di Messina, delle società partecipate e delle aziende speciali.

Nella sua pagina fb, pochi minuti fa, il sindaco annuncia che “la musica è cambiata”. Questi i temi trattati durante l’incontro con i dirigenti del comune:

1. Debiti: entro il 10 ottobre ognuno deve comunicare tutto ciò che c’è nei cassetti. Scaduto tale termine i dirigenti saranno ritenuti responsabili anche sotto il profilo contabile delle omissioni o disattenzioni in merito;