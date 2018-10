Messina, De Luca: “Con Accorinti i peggiori delitti e nessuno ha parlato”

18 ottobre 2018 11:10

Messina, De Luca: “Nei cinque anni di amministrazione Accorinti si sono consumanti i peggiori delitti politico amministrativi e numerosi reati sotto il profilo contabile e probabilmente penale e nessuno ha parlato o ha protestato”

Il sindaco di Messina, dopo la lunga seduta del Salva Messina, replica con post fb alle critiche rivolte al consiglio comunale e al Presidente Cardile, che ha consentito a De Luca di tenere il suo monologo. Ecco cosa ha scritto stamattina De Luca:

“Non siete incuriositi da questi attacchi al consiglio comunale ed al presidente del consiglio comunale per aver consentito al sindaco De Luca di essere stato troppo lungo nei suoi interventi in consiglio comunale in occasione del Salva Messina ?

Io sono inorridito!