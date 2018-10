Messina: al via il corso di teatro per bimbi di Sasà Neri

3 ottobre 2018 09:58

Al via a Messina “ScaraBbocchi” il corso di teatro dedicato ai bimbi dai 3 ai 13 anni

Sasà Neri torna al suo primo, grande amore: il teatro fatto da bambini per un pubblico di bambini. Già a partire dal 2003 Neri si era impegnato nella formazione dei più piccoli. Lo ha fatto con quella che, nel 2014, diventerà la Compagnia dei Balocchi. A fare da coro e da “fila” ai bimbi protagonisti c’erano, allora, gli artisti, sempre giovanissimi ma più esperti, dell’associazione La Luna Obliqua. Ora, con il corso “ScaraBbocchi”, dedicato ai bimbi dai 3 ai 13 anni, e, ancora una volta, al teatro musicale, a far da docenti e animatori della “classe” di attori in erba saranno gli ex allievi di Neri che già lo affiancano sia per gli spettacoli dei Balocchi sia per quelli di EsosTheatre – Il Teatro degli Esoscheletri: Giulio Decembrini (canto e musica), Chiara Caravella (tecniche vocali) e Alice Ingegneri (interpretazione e movimento). L’inizio dell’avventura degli “ScaraBbocchi” è già in calendario: domani giovedì 4 ottobre alle ore 17:30 nella sede di viale Garibaldi n° 136 a Messina avrà luogo il primo incontro. Lo spettacolo di fine anno è già stato deciso e sarà ispirato ad “Alice e il Paese delle Meraviglie”. Ma c’è di più. I piccoli “ScaraBbocchi” saranno in scena anche con la Compagnia dei Balocchi, con il musical ispirato alla storia di Cenerentola, in cartellone nella Stagione della Luna 2018/2019. Informazioni e iscrizioni al tel. 3409391685.