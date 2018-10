Messina, a Palazzo dei Leoni il convegno “Sicurezza e Safety in manifestazioni pubbliche”

25 ottobre 2018 15:25

A Messina il convegno su normative, direttive e linee guida ai fini della compilazione di un piano sanitario e riguardo alle misure di sicurezza per la gestione dell’emergenza relativamente all’organizzazione di manifestazioni pubbliche ed eventi sportivi

Sabato 27 ottobre, nel Salone degli Specchi della Città Metropolitana di Messina, alla presenza del sindaco Cateno De Luca e degli assessori alla Protezione Civile e Difesa del Suolo Massimiliano Minutoli ed allo Sport Giuseppe Scattareggia, si terrà il convegno “Sicurezza e Safety in manifestazioni pubbliche”, organizzato dalla Polisportiva Odysseus con il supporto normativo e tecnico di Prefettura di Messina, Questura, Comando dei Vigili del Fuoco, 118 e ASP. Nel corso dell’incontro, rivolto ai Comuni, agli organizzatori di eventi, alle Federazioni ed alle società sportive, saranno trattate normative, direttive e linee guida ai fini della compilazione di un piano sanitario e riguardo alle misure di sicurezza per la gestione dell’emergenza relativamente all’organizzazione di manifestazioni pubbliche ed eventi sportivi.

Il programma prevede, alle ore 8.30, l’accreditamento dei partecipanti e la consegna del materiale didattico e dalle 9, dopo i saluti del sindaco De Luca, degli assessori Minutoli e Scattareggia, di Gabriele Rinaldi per il CONI Messina e dell’organizzatore Antonello Aliberti, le relazioni: “Nuove linee guida in materia di sicurezza nelle manifestazioni pubbliche” del vice prefetto di Messina, Carmelo Musolino; “Aspetti di sicurezza nelle manifestazioni pubbliche” a cura del vice capo di gabinetto della Questura, Salvatore Di Blasi; “Safety nei grandi eventi e manifestazioni pubbliche: valutazione dei rischi, l’esodo e le misure gestionali” curato da Mario Falbo, comandante provinciale dei vigili del Fuoco di Messina; “Organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate: Piani Sanitari” di Domenico Runci, responsabile della gestione clinica ed organizzativa della C. O. 118 di Messina e provincia; “Il ruolo dell’Azienda Sanitaria Provinciale” di Vincenzo Picciolo, referente emergenze urgenza 118 dell’ASP di Messina; e “Il supporto della Protezione Civile nelle manifestazioni pubbliche” trattato dall’assessore alla Protezione Civile Minutoli e dall’esperto comunale Antonio Rizzo. Dalle 12.45 alle 13.15 conclusione della giornata con una tavola rotonda.