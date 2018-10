Messina: a Palazzo dei Leoni il convegno su Prevenzione e sicurezza nei cantieri edili

26 ottobre 2018 09:47

A Palazzo dei Leoni il convegno organizzato dalla Prefettura di Messina con la Città Metropolitana

Si svolgerà lunedì 29 ottobre 2018, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, nella Sala Consiliare di Palazzo dei Leoni, il convegno su “Prevenzione e sicurezza nei cantieri edili”, organizzato dalla Prefettura di Messina in collaborazione con la Città Metropolitana.

Al seminario, rivolto ai Comandanti ed agli Agenti delle Polizie Municipali dei Comuni del territorio, interverranno S.E. il Prefetto dott.ssa Maria Carmela Librizzi e gli esperti dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, dello S.PRE.S.A.L. e del C.P.T. di Messina.

Il meeting porrà in risalto la necessità di assicurare la circolarità delle informazioni in ordine ad eventuali situazioni di irregolarità riscontrate in violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e approfondirà anche gli aspetti operativi delle Polizie locali per una maggiore efficacia di intervento degli Enti che operano nell’attività di vigilanza e controllo allo scopo di garantire legalità e sicurezza soprattutto in un settore a rischio qual é quello del settore edile.

L’appuntamento di lunedì prossimo fa seguito ad altri incontri organizzati sullo stesso argomento il 20 giugno e il 26 luglio di quest’anno.