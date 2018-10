Messina, discarica a cielo aperto a Camaro: i rifiuti rischiano di otturare il passaggio d’accesso al torrente [VIDEO]

31 ottobre 2018 18:08

Messina, discarica a cielo aperto a Camaro: il passaggio di accesso al torrente rischia di restare otturato dai rifiuti

“E’ inconcepibile una situazione del genere! Non si tratta solo di rifiuti non ritirati per disservizio da parte di MessinaServizi Bene Comune, o dell’inciviltà della gente che continua a trattare le strade della nostra città come una discarica; qui si tratta di incolumità!” – è quanto scrive il consigliere pentastellato della III Circoscrizione Alessandro Geraci, commentando l’ennesimo e desolante scenario di degrado nei pressi del torrente di Camaro. Il deflusso delle acque piovane ha trascinato rifiuti di vario genere presso contrada Luce e il rischio è che spazzatura e rifiuti ingombranti otturino l’ingresso del torrente, con conseguenti rischi per la popolazione residente.

Geraci ha già proposto in commissione una delibera per mettere in sicurezza il passaggio d’accesso al torrente Camaro e la delibera è stata votata all’unanimità dalla Terza Circoscrizione: “Ci aspettiamo che l’amministrazione riesca in breve tempo a provvedere“- conclude il consigliere.