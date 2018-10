Messina, l’ex consigliere provinciale Briuglia passa alla Lega

25 ottobre 2018 18:47

Messina, il recordman alle ultime elezioni provinciali aderisce alla Lega

L’ex consigliere provinciale Piernicola Briuglia, recordman di preferenze (circa 5300) alle ultime elezioni provinciali, aderisce alla Lega.

42 anni, bancario di professione, componente della segreteria provinciale e regionale FABI (federazione autonoma bancari italiani), già vicepresidente del Consiglio Comunale e Vicesindaco a Spadafora per poi arrivare alla Provincia Regionale di Messina nel 2008 dove ha svolto il ruolo di Presidente della Commissione Bilancio fino al 2013, anno di cessazione delle attività di Palazzo dei Leoni.

Da sempre impegnato nel sociale e nella promozione sportiva e culturale. “Ho deciso di aderire alla Lega” – dichiara Briuglia – “perché ritengo sia l’unico partito che si occupa concretamente dei problemi reali dei cittadini parlando il linguaggio della verità, con un capitano come Matteo Salvini che ciò che dice fa senza pensarci due volte. Inoltre ” – conclude Briuglia – ” in provincia di Messina e in Sicilia la Lega sta investendo su una nuova classe politica dirigente come Matteo Francilia responsabile provinciale del partito, con il quale ho già condiviso un percorso in comune ai tempi del consiglio provinciale e Fabio Cantarella responsabile regionale enti locali, persone che stimo e apprezzo per la loro correttezza e serietà umana e politica”.