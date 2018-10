Messina, Atm corregge il tiro: ecco i nuovi orari dei bus e dello shuttle

L’Azienda Trasporti Messina, dopo una prima fase di monitoraggio del servizio effettuato dalla sala operativa dell’Azienda, con l’ausilio del dipartimento Mobilità e Viabilità Urbana e dopo aver preso atto delle segnalazioni inoltrate dall’utenza cittadina, ha disposto modifiche ed integrazioni allo scopo di rendere più funzionale ed efficiente il servizio stesso.

“Nonostante i disagi iniziali – ha sottolineato il presidente di ATM Giuseppe Campagna – abbiamo riscontrato un importante utilizzo del nostro servizio a cui nelle prossime settimane daremo una continuità di miglioramento al fine di ottimizzarne la funzionalità. Il nostro obiettivo è rendere fruibile al massimo il trasporto pubblico, rispettando gli orari di inizio delle attività scolastiche e lavorative e delle coincidenze con gli altri bus. L’ATM ringrazia per la collaborazione prestata i Corpi di Polizia municipale e metropolitana e il dipartimento della Mobilità e Viabilità Urbana. Tra gli interventi strutturali dovuti alla viabilità, oltre alla segnaletica di supporto delle nuove fermate di interscambio, c’è il ripristinio del transito della via Marco Polo da cui passeranno le linee 6 (Tipoldo-villaggio Unrra) e 9 (San Filippo Superiore – Zir)”.

Il nuovo piano di trasporto pubblico entrerà in vigore sabato 20. In particolare sono stati apportati i seguenti correttivi:

Linea 1 (Shuttle), modifica degli orari nelle corse giornaliere ed inserimento di due bus di maggiore capienza (18 metri) per le corse delle ore 6.55 da via Circuito (Padre Pio) e delle 6.30 da Giampilieri Superiore (corsa studenti fino a viale Giostra);

Linea 4 (S. Stefano Briga), riduzione del tragitto con capolinea S. Stefano Briga – Stazione FS Galati, con relativo aumento a 16 corse giornaliere;

Linea 6 (Tipoldo – villaggio UNRRA), modifica del percorso con passaggio dal villaggio UNRRA e dalla via Marco Polo con uscita Largo La Rosa Minissale;

Linea 13 (Messina 2), variazione al tragitto con passaggio da villa Dante;

Linea 14 (Camaro – Zaera), modifica del percorso con passaggio da Villa Dante;

Linea 17 (Città Nuova), variazione del tragitto in andata e ritorno, Città Nuova – torrente Trapani – viale Regina Margherita – viale Boccetta – corso Cavour – via T. Cannizzaro – Cavallotti;

Linea 20 (San Licandro), modifica del percorso in andata e ritorno, Citola – Conca D’Oro – San Licandro – viale Regina Elena – viale Regina Margherita – viale Boccetta – corso Cavour – via. T. Cannizzaro – Cavallotti;

Linea 21 (Circonvallazione), variazione del tragitto in andata e ritorno, Cavallotti – via La Farina – viale Europa – viale Italia – viale P. Umberto – Viale Regina Margherita – Viale Giostra;

Linea 26 (Salice), modifica del percorso, in andata e ritorno, con ripristino del tratto Marmora – Ponte Gallo;

Linea 27 (Marotta – Faro Superiore), variazione del tragitto in andata e ritorno, Marotta – Curcuraci – Faro Superiore – Panoramica – torrente Guardia – via Consolare Pompea – terminal Annunziata;

Linea 31 (Sperone – Torre Faro), modifica del percorso in andata e ritorno, c/da Badessa – Serri – Ospedale Papardo – via Consolare Pompea – via Circuito – Padre Pio – Faro – Istituto Marino.

Infine per ottimizzare le coincidenze con la Linea 1 – Shuttle, sono stati rimodulati gli orari dei seguenti bus: Linea 3 (Pezzolo); Linea 5 (Galati – Mili); Linea 8 bis (S. Lucia Sopra Contesse); Linea 9 (San Filippo Superiore – CEP); Linea 32 (Ponte Gallo –Papardo); Linea 35 (Acqualadrone ). Le variazioni sono consultabili sul sito aziendale ATM www.atmmessina.it.