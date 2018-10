Messina: ladro di ciclomotori arrestato in flagranza [DETTAGLI]

20 ottobre 2018 16:12

Messina: ladro di ciclomotori arrestato in flagranza dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina, hanno arrestato C.P., 23enne, pregiudicato messinese, per furto aggravato di uno scooter, in concorso con un complice non ancora identificato e denunciato, in stato di libertà, un 32enne, pregiudicato messinese, per il reato di ricettazione. Nella notte, sul Viale Gazzi, i Carabinieri hanno notato uno scooter, condotto da un giovane senza casco, da loro subito riconosciuto in C.P, spinto con il piede da un complice a bordo di un altro motociclo. I militari hanno deciso di seguire i due ciclomotori e sono stati condotti fino ad una rimessa in via Alessi ove, ad attendere i mezzi, vi era il proprietario del garage. I ladri, in quel momento, hanno scorto la pattuglia dei Carabinieri ed hanno abbandonato il mezzo appena rubato dandosi alla fuga. I Carabinieri hanno bloccato il proprietario del garage, perquisendo il locale al cui interno hanno rinvenuto un altro scooter rubato alcuni giorni prima. Contestualmente, altre pattuglie del Nucleo Radiomobile hanno proseguito le ricerche di C.P., arrestandolo poco dopo mentre rientrava presso la sua abitazione. I due ciclomotori sono stati restituiti ai proprietari, il 32enne che custodiva i ciclomotori rubati è stata denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione, e C.P., arrestato in flagranza per il reato di furto, questa mattinata è stato tradotto presso il Tribunale di Messina per l’udienza di convalida dell’arresto, al termine della quale, il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.