Messina, evade dai domiciliari: arrestato 39enne

28 ottobre 2018 10:50

I Carabinieri di Messina hanno arrestato un 39enne per evasione dagli arresti domiciliari

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina, hanno arrestato P.S. 39enne, pregiudicato, messinese, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari, per evasione. Una pattuglia del Nucleo ha effettuato un normale controllo per verificare la presenza dell’uomo che si trova agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, senza ricevere alcuna risposta. Poiché il controllo, ha dato esito negativo, i Carabinieri si sono posti all’esterno dell’abitazione, per cogliere l’eventuale rientro dell’evaso. L’attesa è stata breve, ed infatti poco dopo e giunto P.S., il quale camuffato con berrettino e giubbotto, accortosi dei militari, con mossa fulminea è entrato all’interno dell’appartamento da una finestra aperta sul retro.

Subito dopo l’uomo svestito dei capi di abbigliamento, si è affacciato a dorso nudo dalla finestra, chiedendo ai Carabinieri se fossero li per lui. I militari entrati nell’abitazione, dopo aver rinvenuto i capi di abbigliamento utilizzati poco per strada lo hanno tratto in arresto. Domani 29 ottobre, lo stesso dovrà presentarsi davanti al G.I.P. della Procura della Repubblica di Messina per rispondere del reato di evasione.