Messina, nuovi alloggi Camaro Sottomontagna e Annunziata: al Matteotti manca ancora il collegamento elettrico

22 ottobre 2018 14:08

Conferenza di servizi a Palazzo Zanca per le utenze delle 96 nuove abitazioni di Messina da assegnare alle famiglie in graduatoria: al Matteotti manca ancora il collegamento elettrico

Nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca si è svolta oggi la conferenza di servizi, convocata dal sindaco Cateno De Luca, relativamente alle utenze delle 96 nuove abitazioni di Camaro Sottomontagna (46) e nel villaggio Matteotti all’Annunziata (50). Alla conferenza di servizi, finalizzata a superare le criticità riscontrate precedentemente per il rilascio di agibilità al fine di rendere abitabili gli immobili e procedere quindi all’assegnazione degli immobili secondo le graduatorie già redatte, hanno partecipato il vicesindaco Salvatore Mondello; il presidente di A.RIS.ME. Marcello Scurria; l’ingegnere comunale Armando Mellini; i funzionari comunali Mauro Fusconi e Carmelo Miuccio del dipartimento Patrimonio; l’ing. Antonio Danzè, RUP – IACP; Salvatore Cimino e Antonio Santamaria del Genio Civile di Messina; Giuseppe Arena e Natale Lombardo dell’ASP di Messina; e Nicola Salvo della E-distribuzione.

“Per procedere all’assegnazione delle nuove case a Matteotti e a Camaro Sottomontagna – ha dichiarato il vicesindaco Mondello – abbiamo completato il quadro di tutte le attività propedeutiche al rilascio dell’agibilità. Per quanto riguarda l’intervento all’Annunziata siamo però ancora alle prese con ciò che rappresenta un elemento imprescindibile, cioè il collegamento elettrico, in quanto deve essere collegata la cabina elettrica di trasformazione che serve ad alimentare il comparto. Oggi abbiamo attivato la seconda parte della conferenza di servizi ed entro lunedì prossimo bisogna avere tutti i pareri propedeutici che devono essere necessariamente inoltrati a Palermo al dipartimento Energia per il rilascio del parere definitivo. Collocata la cabina elettrica, si procederà alla richiesta e al successivo rilascio del certificato di agibilità e quindi all’assegnazione degli immobili”.