Allerta Meteo, accertamenti sull’acqua a Messina: intorpidita forse a causa della pioggia

28 ottobre 2018 14:42

Messina: segnalata da numerosi utenti la presenza di acqua torbida a S. Stefano Medio e S. Margherita, AMAM ha immediatamente avviato gli accertamenti

Segnalata, da numerosi utenti, la presenza di acqua torbida a S. Stefano Medio e S. Margherita, AMAM ha immediatamente avviato gli accertamenti sul posto per risalire all’origine del fenomeno riscontrato, molto probabilmente legato alle forti piogge delle ultime ore. A scopo precauzionale, prima di avcere accertato le cause del fenomeno, è sconsigliato l’uso idropotabile dell’acqua nei due villaggi di S. Stefano Medio e S. Margherita, sino a diversa comunicazione. Ogni aggiornamento, come sempre, sarà comunicato tempestivamente