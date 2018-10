Marina Militare: il Prefetto di Messina saluta il controammiraglio Le Grottaglie

12 ottobre 2018 09:59

Il Prefetto di Messina ha ricevuto il controammiraglio per il saluto di commiato in occasione della cessazione del comando

Il Prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi ha ricevuto nella giornata di ieri il Controammiraglio Santi Giacomo Le Grottaglie, attuale comandante del supporto logistico Marina Militare, per un saluto di commiato in occasione della cessazione del comando. All’incontro era presente il nuovo comandante Giuseppe Catapano, che si insedierà il prossimo 15 ottobre. Il prefetto ha espresso al comandante Le Grottaglie il suo sentito ringraziamento per l’attività istituzionale svolta con impegno e professionalità e per la fattiva e preziosa collaborazione sempre assicurata nelle diverse occasioni.