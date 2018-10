“Rare Woman”, ecco il nuovo singolo di MariaFausta: l’artista in concerto a Messina e Reggio Calabria

11 ottobre 2018 12:29

La songwriter in concerto a Messina e Reggio Calabria, ecco le date

Venerdì 26 ottobre esce RARE WOMAN il nuovo singolo della polistrumentista e songwriter MARIAFAUSTA, che terrà una serie di concerti in Francia, in partenza il 12 ottobre da La Lupie. Il brano, tratto dall’album d’esordio MILLION FACES (disponibile in formato Cd, in digital download e su tutte le piattaforme di streaming), sarà accompagnato da un lyric video che sarà online sul suo canale Youtube.

“Rare Woman” è dedicato a una bambina intenta a scoprire tutto ciò che la circonda e racconta le sfide che dovrà affrontare una donna speciale per esaudire il suo sogno: essere unica.

Come racconta mariaFausta: “Arianna. Tutto è nuovo per una bambina, ogni parola, ogni suono. La immagino adulta intenta a inseguire il sogno: Essere se stessa! Ma il mondo non è pronto ad accettare così tante identità e trasforma i suoi sogni in paure, pianto e limiti di una “donna rara”.

Rare Woman è il terzo singolo estratto da Million Faces, dopo Look Over e Baby Shine. L’album è stato presentato live da mariaFausta in una serie di concerti e durante gli opening act del tour de Le Orme & David Cross (King Crimson) e nella data milanese di Will Hunt. Recentemente si è esibita sul palco della FIM – Fiera Della Musica 2018, intervistata da Jocelyn e il giornalista Piero Chianura, a Palermo per Palermo capitale della cultura 2018, al Consolato italiano di Istanbul ed a Roma per la programmazione dello spettacolo teatrale Doll is Mine di cui ha firmato la colonna sonora.

I prossimi appuntamenti live saranno: 12 Ottobre, La Laupie (Francia), Le Murmure des Vins, Francia; 13 Ottobre, Viviers (Francia), Chapelle du Grand Seminaire; 18 Ottobre, Montelimar (Francia), Cafe de L’Ardeche; 19 Ottobre, Valvignere (Francia), Music e Vignes – Mas D’Intras.

In Italia arriverà il: 25 Ottobre, Messina, Filarmonica Laudamo – con Olivier Ker Ourio, Didier Del Aguila, Stefano Sgrò, Antonio Amante Reynolds, 26 Ottobre, Villa San Giovanni (RC), La Sosta – con Olivier Ker Ourio, Didier Del Aguila, Stefano Sgrò, Antonio Amante Reynolds, 8 Novembre, Reggio Calabria, Malavenda Cafe´- con Antonio Amante Reynolds.

Million Faces è scritto, prodotto e arrangiato interamente da lei, artista eclettica che sta riscuotendo notevoli consensi all’estero, soprattutto in Francia, dove da tempo si esibisce e collabora con grandi musicisti. Un disco atteso e coltivato, che rappresenta il debutto dell’artista come solista e riflette la volontà di essere accessibile a tutti, pur non rinunciando alla propria natura e alle diverse qualità degli stili che ama. L’amore per l’orchestra, dalle sonorità più classiche a quelle più moderne, l’amore per il rock, l’elettronica, il progressive, il blues, il jazz e la musica pop. Al disco hanno collaborato anche musicisti di fama internazionale – tra gli altri il violinista classico italiano Franco Mezzena, l’armonicista jazz francese Olivier Ker Ourio e il bassista di flamenco francese Didier Del Aguila.

La Tracklist di Million Faces: 01. Look Over 02. The Last Train 03. Legend 04. Rare Woman 05. Loneliness 06. Baby Shine 07. Love Song 08. Rememberin’ Me 09. Inside Rememberin’ Me 10. The First Day 11. In The Room

mariaFausta comincia lo studio della musica a 14 anni. Si diploma in violino al Conservatorio Corelli di Messina, in jazz al CMDL in Francia e in direzione d ́orchestra all’European Conducting Academy di Vicenza. Coltiva fin da bambina la passione per il canto, lontana da ogni tipo di “standardizzazione” della tecnica vocale, esplora la propria dimensione espressiva in tutte le sue forme. Collabora con formazioni di tutti i generi dal barocco alla musica pop, l´elettronica, il rock classico e progressive, il blues e il jazz. E´ leader dello Spell trio per 12 anni.A 17 anni, esce l’album “The spell trio. An album of progressive and jazz” nel quale, oltre agli arrangiamenti in comune e l’interpretazione di “The captain of her heart” di Kurt Maloo dei Double(con cui mariaFausta collabora come violinista nel disco “Summer Better Times”), sono inseriti due suoi brani originali: “The Battle of black and white”, interamente composto, suonato, cantato, arrangiato e registrato da lei sotto forma di assolo e la ballad “Land of Heaven”. Negli ultimi tre anni scrive colonne sonore per le librerie televisive di R.T.I. Mediasete si dedica al suo progetto personale“Million Faces”. Attiva in live e concerti in diversi Paesi tra i quali Italia, Francia, Cina, Spagna e Svizzera. Recente la sua partecipazione a diversi concerti in Svizzera con l´orchestra fiati di Wangen. In Francia, dove ha vissuto per diversi anni, suona anche al prestigioso Festival di Samois su Seine. Non ha mai abbandonato l´amore per la musica classica che continua a scoprire sia come didatta che come professore d´orchestra. Da poco rientrata da una tournée orchestrale in Cina nelle città di Tianjin e Harbin, ha iniziato una nuova esperienza come compositore di musiche per la scena teatrale.