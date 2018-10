Mangialavori: “la Provincia di Vibo si colora di azzurro, Solano ha le qualità per risollevarla”

31 ottobre 2018 21:12

Ecco quanto dichiara il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori dopo l’affermazione elettorale del neo presidente dell’ente intermedio

“Dopo 28 anni, la Provincia di Vibo si colora di azzurro. Salvatore Solano, il nuovo presidente, ha davanti a sé un compito difficile, ma dimostrerà tutto il suo valore”. È quanto dichiara il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori dopo l’affermazione elettorale del neo presidente dell’ente intermedio. «È la prima volta che il centrodestra conquista la Provincia di Vibo. Solano – continua il parlamentare – è il miglior amministratore che l’ente intermedio potesse sperare di avere. È la persona giusta al momento giusto e, da oggi in poi, potrà contare sul contributo di tutto il centrodestra per portare avanti un impegno tutt’altro che semplice». «Solano, che si è fatto apprezzare in qualità di sindaco di Stefanaconi – aggiunge Mangialavori –, ha le qualità necessarie per risollevare un ente che, a causa della cattiva gestione del passato e delle difficoltà economiche comuni a tutte le Province, non è stato in grado di dare risposte concrete al territorio di Vibo Valentia. L’incarico che ha deciso di assumere, alla luce dell’attuale stato finanziario dell’ente, comporta oneri pesantissimi, di quelli capaci di far tremare le vene e i polsi. Personalmente, ritengo che Solano possegga le competenze umane e politiche per assolvere al meglio il suo, gravoso, compito». «Quella di Solano – conclude il senatore di Fi – sarà un sfida quotidiana che lo obbligherà a dare fondo a tutte le sue energie nel tentativo di tirare fuori la Provincia da una situazione disastrosa. Non sarà facile e la risoluzione dei problemi richiederà molto tempo, ma sono sicuro che il neo presidente, con l’aiuto di tutto il centrodestra vibonese, riuscirà a raggiungere gli obiettivi che i cittadini invocano da lungo tempo”.