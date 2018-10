29 ottobre 2018 19:36

Maltempo, Unaprol: “migliaia di ulivi a rischio, danni record”. Il presidente Granieri: “urge piano olivicolo nazionale”

Il maltempo non dà tregua all’Italia: da Nord a Sud la situazione è estremamente delicata e sta creando problemi all’agricoltura e in particolare al settore olivicolo, nel pieno della campagna olearia 2018-2019. E’ quanto sottolinea, in una nota, Unaprol segnalando danni ingenti non solo alle olive, spazzate via dal forte vento, ma anche agli ulivi con migliaia di piante sradicate o spezzate. Particolare grave la situazione in Puglia con una violenta tromba d’aria che ha colpito la provincia di Brindisi, ma segnalazioni dagli olivicoltori arrivano da tutte le regioni, dalla Calabria al Lazio. “Dopo le gelate dello scorso febbraio che hanno compromesso 25 milioni di ulivi, la stagione negativa e la violenta grandinata di domenica scorsa, il settore olivicolo si trova ad affrontare l’ennesima emergenza dovuta ad un evento estremo – spiega David Granieri, presidente di Unaprol – I danni agli ulivi comporteranno conseguenze pesanti anche nel lungo periodo, fermo restando il disastroso impatto a livello ambientale. In queste condizioni un piano olivicolo nazionale 2.0 deve diventare per il governo un’assoluta priorità”, conclude.