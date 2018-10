Maltempo in Sicilia, situazione critica a Catania: voli dirottati

21 ottobre 2018 21:12

Forte temporale a Catania, voli dirottati

A causa di un forte temporale che ha colpito la città di Catania dal pomeriggio di oggi, dopo la disastrosa alluvione dei giorni scorsi, parecchi sono stati i ritardi in arrivi e partenze e i voli dirottati dalla città etnea. Due, al momento, i voli dirottati: il Roma-Catania Alitalia Az 01751 delle 19:15 che e’ atterrato a Comiso, e il Ryanair da Bologna delle 19.40 che ha fatto rotta per Palermo. Nell’aerostazione si sono registrati dei distacchi di energia elettrica. “Si sono attivati automaticamente i gruppi elettrogeni – spiega la Sac – mentre l’illuminazione minima ed i sistemi informatici non hanno subito stacchi in quanto alimentati dai gruppi di continuita’. Il tempo tecnico di attivazione dei gruppi elettrogeni e di riavvio dell’illuminazione e la situazione e’ tornata alla normalita‘”.