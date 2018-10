Maltempo in Sicilia: bomba d’acqua sullo Stretto, strade allagate e traffico in tilt a Catania [VIDEO]

4 ottobre 2018 20:48

Bomba d’acqua sullo Stretto, violento temporale a Messina e a Catania

Tuoni come bombe e potenti fulmini nel tardo pomeriggio di oggi a Messina. Le piogge abbondanti, hanno causato i soliti disagi in città, con rallentamenti della circolazione e strade allegate. Disagi anche a Catania, dove un violentissimo temporale travolto la città e la provincia. Le piogge si sono abbattute anche in pieno centro città, interessando le zone del Duomo e il porto. Il temporale, accompagnato da fortissime raffiche di vento e grandine ha compromesso la circolazione in strada, trasformate in fiumi in piena. L’acqua ha invaso i marciapiedi e gli ingressi a piano terra degli edifici. Numerose le richieste di soccorso pervenute ai centralini dei Vigili del Fuoco. Di seguito le immagini video: