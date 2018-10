Maltempo, situazione critica a Reggio Calabria: disagi enormi, riunione in Prefettura per fare il punto della situazione

28 ottobre 2018 15:05

Maltempo: Reggio Calabria è il Comune dove si sono registrate le situazioni di maggior disagio per i cittadini

Maltempo– Nella mattinata odierna, si è tenuta, presso questo Palazzo del Governo, una riunione finalizzata alla individuazione di tempestive soluzioni per le criticità determinatesi per il maltempo, che sta tuttora interessando questo territorio. Alla riunione hanno preso parte i Rappresentanti di alcuni Comuni che hanno attivato il COC, quali Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Campo Calabro; inoltre, sono intervenuti i Rappresentanti della Protezione Civile Regionale, dell’A.N.A.S. viabilità e autostrade, della Città Metropolitana (Settore Viabilità, Protezione Civile e Polizia), dei Vigili del Fuoco, delle Forze di Polizia, comprese Polstrada e Polfer, della Direzione Marittima, di RFI, di Enel- distribuzione e del 118 Suem. Reggio Calabria è il Comune dove si sono registrate le situazioni di maggior disagio per i cittadini. In particolare, nella zona di Spirito Santo lo smottamento di un costone, sovrastante un edificio, sta impegnando personale della polizia municipale, dei Vigili del fuoco e della Protezione civile comunale per le azioni a tutela dei residenti. Per la stessa problematica il Comune, già mesi fa, ha emesso un’ ordinanza per limitare la fruizione di alcune parti degli appartamenti del predetto dell’immobile. E’ anche in corso un intervento per ripristinare la transitabilità della strada che consente l’accesso alle abitazioni di diverse famiglie in località Mattarossa di Gallico superiore. Nel Capoluogo, inoltre, si sono allagate alcune zone, soprattutto nella parte sud, dove si sono verificati anche cadute di rami e di alberi; uno ha provocato danni alle macchine sottostanti ed un altro è caduto davanti al carcere minorile ostruendone l’accesso; sul posto stanno intervenendo tempestivamente i Vigili del Fuoco. L’Enel sta operando sia nel Capoluogo, per i circa 25 guasti di bassa tensione, sia a Villa San Giovanni per ripristinare un palo caduto. Il forte vento in località Lazzaro di Motta San Giovanni ha scoperchiato il tetto di una abitazione ed i Vigili del Fuoco stanno lavorando per la rimozione dello stesso. I Vigili del Fuoco, come sempre, stanno operando alacremente: 13 sono gli interventi in corso e 28 ancora da gestire. Nessuna criticità è stata segnalata sulla rete stradale e autostradale dall’ANAS e così pure sulla rete ferroviaria da RFI. Prosegue l’attività della Prefettura mirata al monitoraggio del territorio e delle situazioni di rischio nonché dell’operatività dei dispositivi di emergenza attivati presso i vari Comuni a tutela della pubblica e privata incolumità