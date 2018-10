Maltempo, Allerta Meteo in provincia di Reggio Calabria: situazione critica in Aspromonte, “non uscite da casa e recatevi ai piani alti”

28 ottobre 2018 17:24

Maltempo, allarme in provincia di Reggio Calabria: la protezione civile invita i cittadini a rifugiarsi ai piani alti delle abitazioni vicine ai fiumi in piena

Piove in modo pesantissimo sulla provincia di Reggio Calabria: un nuovo nubifragio è in atto anche in città, mentre in Aspromonte la pioggia cade torrenziale con 176mm al Passo della Limina, 171mm ad Antonimina, 142mm a San Luca, 125mm a Gambarie d’Aspromonte. Pochi minuti fa la protezione civile ha lanciato un nuovo avviso di “Allerta meteo livello 3” per Siderno, Locride (Grotteria, Agnana e Canolo), Piana di Gioia Tauro (Polistena, Cittanova, Taurianova e Gioia Tauro) avvisando la popolazione a non uscire di casa e allontanarsi dai corsi d’acqua. “Sono fenomeni che possono mettere a rischio l’incolumità delle vite umane, sconsigliamo di uscire di casa e consigliamo a chi occupa edifici prossimi ad aste fluviali di recarsi ai piani alti“.

Le piogge torrenziali che stanno colpendo l’Aspromonte potrebbero provocare esondazioni e straripamenti. Diluvia in modo particolarmente violento anche sulle Serre e nel versante sud/orientale della Sila. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: