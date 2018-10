Maltempo Reggio Calabria: forti temporali nella Piana [DATI]

22 ottobre 2018 23:28

Maltempo Reggio Calabria: il forte maltempo continua ad imperversare nel Sud per il ciclone posizionato nel basso Tirreno, ecco i dati dati pluviometrici di alcuni paesi della Piana di Gioia Tauro

Il forte maltempo continua ad imperversare nel Sud per il ciclone posizionato nel basso Tirreno: la pioggia cade in modo torrenziale su molte aree con locali violenti temporali. Tra le Regioni più colpite dal maltempo c’è anche la Calabria, e in modo particolare la Piana di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria dove sono caduti oggi ben 105mm di pioggia a Taurianova, 69mm a Cittanova, 64mm a Molochio e Rizziconi, 52mm a Feroleto della Chiesa, 51mm a Gioia Tauro, 50mm a Palmi, 44mm a Rosarno.