Reggio Calabria: intensa bomba d’acqua in Provincia, fulmini e tuoni scuotono i paesi

4 ottobre 2018 21:48

Maltempo Reggio Calabria- Una vera e propria bomba d’acqua si sta abbattendo in queste ore nel reggino e nella Piana di Gioia Tauro in particolare. La pioggia, copiosa, sta allagando le strade delle città. La pioggia non fa sconti, anzi in questi minuti il nubifragio sta aumentando sensibilmente.