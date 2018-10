23 ottobre 2018 18:46

Maltempo a Palermo, vigili del fuoco a lavoro: caduti alberi e cornicioni su auto in sosta, città allagata

Fortissima ondata di maltempo a Palermo. Nel capoluogo siciliano decine gli interventi dei vigili del fuoco a seguito della caduta di diversi alberi allo Zen, in via Ernesto Basile e viale Piemonte. In via Sampaolo alcuni cornicioni hanno danneggiato le auto in sosta. La pioggia ha causato diversi allagamenti in città, ma per fortuna non si registrano feriti. Intanto i pompieri sono a lavoro in via Ugo La Malfa e Messina Marine.