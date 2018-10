15 ottobre 2018 20:13

Reggio Calabria: domani disservizi idrici nella zona sud della città

L’ufficio stampa del Comune di Reggio Calabria informa i cittadini che “a causa dell’esondazione del torrente Tuccio, in località di Musupuniti di Melito Porto Salvo, è stata divelta la condotta di Sorical. I lavori di ripristino a cura di Sorical sono in corso. La loro complessità e durata genererà disservizi diffusi alla rete idrica in tutta la zona sud della città, da Bocale a Saracinello, per tutta la giornata di domani, 16 ottobre 2018″.